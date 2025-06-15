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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı! | Son dakika haberleri

        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!

        Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 09:11 Güncelleme: 15.06.2025 - 09:11
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        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu bekleniyor.

        Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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        İstanbul

        Güneşli 26°

        Ankara

        Güneşli 25°

        İzmir

        Güneşli 31°

        Antalya

        Güneşli 35°

        Trabzon

        Yağmurlu 22°

        Bursa

        Güneşli 23°

        Adana

        Parçalı bulutlu 33°

        Diyarbakır

        Güneşli 35°

        Gaziantep

        Güneşli 33°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 24°

        Hava sıcaklığının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyretmesi, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGARA DİKKAT

        Yağışların Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Rüzgarın da Marmara’nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

        Fotoğraf: AA

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