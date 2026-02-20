Yeni evliydi... Diyarbakır'da motosiklet kazasında 25 yaşındaki adam hayatını kaybetti!
Diyarbakır'da bir trafik kazası meydana geldi. Kazada, 25 yaşındaki Muhammet Yakar'a yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarptı. Yeni evli olduğu öğrenilen adam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde motosikletin çarptığı Muhammet Yakar (25), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN ÇARPTI
DHA'daki habere göre kaza, 18 Şubat'ta akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Yakar’a çarptı.
YOLA SAVRULDULAR
Çarpmanın etkisiyle sürücü ile Yakar yola savruldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Muhammet Yakar, ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Yakar, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
YENİ EVLENMİŞ
Yeni evli olduğu öğrenilen Yakar'ın cenazesi, otopsinin ardından Bağlar ilçesi Yeniköy Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
MOTOSİKLETLİ SERBEST KALDI
Kazada hafif yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.