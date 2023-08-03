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        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda! İşte bölge bölge beklenen sıcaklıklar

        Türkiye bir süredir yüksek sıcaklıkların etkisi altında. Temmuz ayında rekor sıcaklık değerlerine ulaşılırken, yeni gelen sıcak hava dalgasıyla tekrar yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı...

        Hüseyin Öztel
        hoztel@haberturk.com
        Giriş: 03.08.2023 - 13:18
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        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
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        Türkiye bu yaz temmuz ortasından itibaren girdiği sıcak günlerin içinde, yağmursuz hatta bulutsuz günler geçiriyor. 4 Ağustos Cuma günü (yarın) yeni bir sıcak hava dalgası daha bu kez Basra üzerinden Anadolu'ya sokulacak. İç Anadolu ve Güneydoğu hafta sonu yazın bugüne kadarki en yüksek sıcaklıkların ulaşacak. Bu durum başkent Ankara’nın gölgede 40 dereceye ulaşmasına yol açacak. İç Anadolu genelinde cumartesi ve pazar hava sıcaklıkları genel olarak 38 ila 40 derece arasında seyredecek.

        Marmara Bölgesi'nde bir süredir kuvvetli esen poyrazın getirdiği serinliği yaşıyoruz, ancak yarın ve cumartesi İstanbul’da da hava bunaltıcı olacak. İstanbul’da hava belki yeni bir yüksek sıcaklık rekoru denemeyecek fakat artık havadaki su buharı yani nem daha yoğun hissediliyor. Bugün de aslında akşam saatlerinden sonra bunu hissedeceğiz. Marmara genelindeki sıcaklıklar 34-36 derece civarında kalabilecek olsa da Trakya’da ve Çanakkale’de yeniden 38 dereceleri aşabiliriz.

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        MARMARA İÇİN CUMA EN SICAK GÜN

        Cuma Marmara için bu sıcak hava dalgasındaki en sıcak gün olarak görünüyor. Hissedilen sıcaklıklar ve bunaltıcılık faktörü düşünüldüğünde ise cumartesi ve pazar İstanbul’da normale göre zor geçer. Nemden rahatsız olunabilecek saatler akşam başlıyor, gelecek 3 gece ve sabahın erken saatleri bunaltıcılık en üst seviyelerde, ancak ufukta yine bir kurtarıcı serinlik görünüyor. 8 Ağustos Salı ve sonrası için yapılan hava tahminleri oldukça rüzgarlı ama ferah günler gösteriyor. 8-12 Ağustos Marmara’da hissedilen sıcaklıklar 30-33 derece aralığına geri inebilir. Bu durum Ağustos’un ve yaz mevsiminin tadını daha iyi çıkarmamıza yardımcı olur.

        EGE VE AKDENİZ'DE BUNALTICI HAVA

        Akdeniz ve kıyı Ege ise bahsedilen serinlikten Marmara kadar faydalanamıyor, sıcaklıklar ağustos ortası azalsa da havada hissedilen su buharı, sıcak denizlere yakın merkezlerimizde bunaltıcılığı gün yüzüne çıkarıyor.

        SICAK HAVADAN ÖLÜMLER...

        Sağlık meteorolojisi alanında üstünde durulan konu bu bunaltıcı günler geldiğinde insanları (ve aslında tüm canlıları) nasıl koruyabileceğimiz. Bu kalp krizi, beyin kanaması gibi ciddi sorunları ortaya çıkartan hava koşullarında uzun yürüyüşler, spor ya da efor gerektiren faaliyetler yapmaktan mümkünse kaçınmalıyız.

        Ülkemizde bir insanın vefat sebebi olarak “sıcak hava dalgası ve oluşturduğu koşulların etkisi ile ortaya çıkan beyin kanaması” gibi bir ifade kullanılmıyor. Sıcak hava dalgalarının tetiklediği ölümcül sağlık sorunları hakkında istatistik ya da geçerli veriye ulaşamıyoruz. Avrupa, özellikle Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin her yıl (son yıllarda sıklaşmak üzere) yüzlerce can kaybı vermesiyle bu konuya, meteorolojik kondisyonun insan sağlığına etkisi konusuna daha yakından bakıyor. Konu, doğal afetler arasında araştırmaların daha sık yapıldığı bir alan olarak öne çıkıyor.

        Bizler yine de bu hafta sonu, özellikle Anadolu’da öğlen güneşinden kendimizi koruyalım. Sağlıkla geçsin.

        #sıcak hava dalgası
        #son dakika
        #meteoroloji
        #sıcak hava
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