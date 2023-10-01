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        Haberler Gündem Politika Son dakika: TBMM Yeni yasama yılı başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak... - Haberler

        Meclis, yeni yasama yılına başlıyor

        TBMM Genel Kurulu, 28.Dönem 2.Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla özel gündemle toplanacak. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 11:33 Güncelleme: 01.10.2023 - 11:37
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        Yeni yasama yılı başlıyor
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        TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplanacak.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, açılış programına katılacak.

        Kurtulmuş, yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk koyacak, resepsiyon verecek.

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