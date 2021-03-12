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Yeniden kapanma olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin yeniden kapanma olacak mı sorusuna, "Aldığımız kararın arkasında durmayı zorlayacağız. Netice almakta zorlanıyorsak, vatandaşımızın sağlığını öne çıkararak süreci devam ettireceğiz" dedi. Mısır ile görüşmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mısır halkıyla Türk milletinin ayrı olması söz konusu değil. Mısır halkını Yunanistan'ın yanına yerleştirmek söz konusu değil. Olması gereken yerde görmek isteriz" diye konuştu

Son dakika: Yeniden kapanma olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
Yeniden kapanma olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Reform Paketi: Ön bilgiyi verirsek anlamı olur mu?

Korona vaka artışları: Bütün bu konuları Bilim Kurulu ile Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde götürüyoruz. Bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor. Bizde de son zamanlarda sıkıntı var. Tüm şartları zorlayarak, mümkün olduğunca; restoranlar, cafeler, kuaförler ile şartları zorlayacağız. Aldığımız kararın arkasında durmayı zorlayacağız. Netice almakta zorlanıyorsak, vatandaşımızın sağlığını öne çıkararak süreci devam ettireceğiz.

Aşı tedariki: Çin ile anlaşmamız var, alacağımız aşılar var. Almanya ile anlaşmamız devam ediyor. Rusya ile anlaşmamız var. Rusya ile olan anlaşma bakanlıklarımız arasında devam ediyor. Çin'den de ikinci bir paketin gelmesi söz konusu olabilir. Eğer mutabık kalırsak 50 milyon daha alabiliriz.

Mısır ile görüşmeler: Mısırla istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak işbirliği sürecimiz devam ediyor. Sıkıntı söz konusu değil. Bunu en üst düzeyde değil de, bir tık altında devam ediyor. Gönlümüz ister ki Mısırla olan bu süreci çok daha güçlü devam ettirelim. Bu istihbari, diplomatik ve siyasi görüşmeler netice verici olduktan sonra bunu daha ileri taşırız. Mısır halkıyla Türk milletinin ayrı olması söz konusu değil. Mısır halkını Yunanistan'ın yanına yerleştirmek söz konusu değil. Olması gereken yerde görmek isteriz. Suudi Arabistan'ın Yunanistan ile ortak tatbikata girmesi bizi üzmüştür. Biz Suudi Arabistan'ı da böyle bir kararda görmek istemezdik. Bunu da görüşeceğiz, bu böyle olmamalıydı diye düşünüyoruz.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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