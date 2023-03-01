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Adana'da depremde yıkılan binaların zemininde "jeoteknik deney" yapılacak

Depremin vurduğu illerden olan Adana'da dikkat çeken bir çalışma gerçekleştirilecek. Kentte sarsıntıda yıkılan binalarda jeoteknik deney yapılacak. Bu kapsamda ses dalgası gönderilerek yıkılan binaların zemininin deprem anında nasıl bir tepki ürettiği ölçümlenecek

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AA
  • Son dakika: Adana'da depremde yıkılan binaların zemininde 'jeoteknik deney' yapılacak!

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Adana'da 11 binanın yıkıldığı bölgede uzman bilirkişi heyeti tarafından zemin etüt testi kapsamında "jeoteknik deney" yapılarak deprem performans analizi çıkarılacak.
  • Son dakika: Adana'da depremde yıkılan binaların zemininde 'jeoteknik deney' yapılacak!

    AA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 11 ili etkileyen 7,7, ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde kentteki Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanları yıkıldı.
  • Son dakika: Adana'da depremde yıkılan binaların zemininde 'jeoteknik deney' yapılacak!

    BİLİRKİŞİ HEYETİ OLUŞTURULDU

    Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı yıkımların ardından başlatılan çalışmalarda, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosunca jeoloji ve inşaat mühendisleri ile mimarlardan teknik ve akademik bilirkişi heyeti oluşturuldu.

    Heyet, kentte yıkılan 11 binanın zemininde "jeoteknik deney" ile binaların deprem performans analizini çıkaracak.
  • Son dakika: Adana'da depremde yıkılan binaların zemininde 'jeoteknik deney' yapılacak!

    SES DALGASI GÖNDERİLECEK

    Bu yöntemle sondaj makinası aracılığıyla belirli bir derinlikten zemine "depreme benzer" ses dalgası gönderilip yıkılan binaların zemininin deprem anında nasıl bir tepki ürettiği ve zemin sıkılığı ölçümlenecek.

    Elde edilen bulgu ve veriler, incelenmek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından sertifikalı zemin ve kaya laboratuvarına gönderilerek sayısal referans değerlerine uygun olup olmadığı tespit edilecek.
  • Son dakika: Adana'da depremde yıkılan binaların zemininde 'jeoteknik deney' yapılacak!

    Tüm bu işlemler kentte yıkılan 11 binanın zemin etüt raporunun güvenirliliğini artırmak amacıyla yapılacak.

    İşlemlerin ardından çalışmalarda elde edilen bilgiler rapor hazırlanması için bilirkişiye gönderilecek.

    SORUŞTURMALARDA 13 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

    Öte yandan, Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosu, kentte yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturmasını titizlikle yürütüyor.
  • Son dakika: Adana'da depremde yıkılan binaların zemininde 'jeoteknik deney' yapılacak!

    Enkaz alanlarından taşınan molozların arasından değerli ve kişisel eşyaların ayrılmasına yönelik işlemler de cumhuriyet savcısı nezaretinde sürüyor.

    Adana'da yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 13 Şubat'ta 1, 14 Şubat'ta 5, 16 Şubat'ta 6, 17 Şubat'ta 1 olmak üzere 13 şüpheli tutuklanmıştı.

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