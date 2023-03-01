SES DALGASI GÖNDERİLECEK

Bu yöntemle sondaj makinası aracılığıyla belirli bir derinlikten zemine "depreme benzer" ses dalgası gönderilip yıkılan binaların zemininin deprem anında nasıl bir tepki ürettiği ve zemin sıkılığı ölçümlenecek.

Elde edilen bulgu ve veriler, incelenmek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından sertifikalı zemin ve kaya laboratuvarına gönderilerek sayısal referans değerlerine uygun olup olmadığı tespit edilecek.