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Yıkılan hastanenin müteahhidi ve fenni mesul hakkında yakalama kararı

Hatay'da depremde yerle bir olan İskenderun Devlet Hastanesi'nin A bloğuyla ilgili soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Savcılık, binayı yapan müteahhit ile fenni mesul hakkında yakalama kararı çıkardı. Öte yandan binanın dayanıksız olduğuna ilişkin rapor da tutanaklar arasında yer aldı

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DHA
  • Son dakika haberi: Yıkılan hastaneyle ilgili soruşturmada flaş yakalama kararları!

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve daha önce 'depreme dayanıksız' raporu düzenlendiği ortaya çıkan İskenderun Devlet Hastanesi binasının A bloğuyla ilgili yürütülen soruşturmada, binayı yapan müteahhit A.Ö. ile fenni mesulü S.T. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
  • Son dakika haberi: Yıkılan hastaneyle ilgili soruşturmada flaş yakalama kararları!

    DHA'nın haberine göre Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da İskenderun Devlet Hastanesi binasının A bloğu, yerle bir oldu.
  • Son dakika haberi: Yıkılan hastaneyle ilgili soruşturmada flaş yakalama kararları!

    İçerisinde cerrahi yoğun bakım, koroner yoğun bakım ve dahili yoğun bakım ünitelerinin bulunduğu blokta onlarca hasta ile sağlık çalışanı enkaz altında kaldı. Yaklaşık 80 kişinin öldüğü binayla ilgili İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, resen soruşturma başlattı.
  • Son dakika haberi: Yıkılan hastaneyle ilgili soruşturmada flaş yakalama kararları!

    Soruşturma kapsamında, 18 Şubat´ta hastane enkazında bilirkişiler inceleme yaparak örnekler aldı.
  • Son dakika haberi: Yıkılan hastaneyle ilgili soruşturmada flaş yakalama kararları!

    DAYANIKSIZ RAPORU TUTANAKLARDA

    A Blok´a 2012 yılında verilen `depreme dayanıksız´ raporu da tutanaklara girdi. Bu raporun, halen hastanenin internet adresinde, "1000 yatak kapasiteli tek yerleşke içerisinde yeni hastane binası en acil ihtiyaç olarak görülmektedir. 2012 yılında hastanemiz A Blok´unda yapılan `Deprem Dayanıklılık Testi´ raporu olumsuz gelmiştir. A Blok fiziki olarak eski olup 4-6 yataklı koğuş tipi odalar bulunmaktadır" ifadesiyle yer aldığı görüldü.
  • Son dakika haberi: Yıkılan hastaneyle ilgili soruşturmada flaş yakalama kararları!

    MÜTEAHHİT VE YAPI SORUMLUSUNA YAKALAMA KARARI

    İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, soruşturma kapsamında 4 Mart´ta Hatay İl Emniyet Müdürlüğü´ne yazdığı talimat yazısında, `Deprem Dayanıklılık Testinin´ temin edilmesini istedi. Denetim ve tedbir almakla yükümlü kamu görevlilerinin kimlik, adres ve iletişim bilgileri de talep edildi. Müteahhit A.Ö. ile fenni mesul S.T.´nin şüpheli olarak ifadesinin alınması kararlaştırıldı. A.Ö. ile S.T. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
  • Son dakika haberi: Yıkılan hastaneyle ilgili soruşturmada flaş yakalama kararları!
  • Son dakika haberi: Yıkılan hastaneyle ilgili soruşturmada flaş yakalama kararları!
  • Son dakika haberi: Yıkılan hastaneyle ilgili soruşturmada flaş yakalama kararları!

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