DAYANIKSIZ RAPORU TUTANAKLARDA

A Blok´a 2012 yılında verilen `depreme dayanıksız´ raporu da tutanaklara girdi. Bu raporun, halen hastanenin internet adresinde, "1000 yatak kapasiteli tek yerleşke içerisinde yeni hastane binası en acil ihtiyaç olarak görülmektedir. 2012 yılında hastanemiz A Blok´unda yapılan `Deprem Dayanıklılık Testi´ raporu olumsuz gelmiştir. A Blok fiziki olarak eski olup 4-6 yataklı koğuş tipi odalar bulunmaktadır" ifadesiyle yer aldığı görüldü.