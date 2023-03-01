Hacı Gani Diler Camisi'nin 2021 yılında ibadete açıldığını anlatan Koç, "Bu deprem değil, tam bir afetti. Şükür, minarenin yıkılmasından can kaybı olmadı. Deprem sırasında minarenin devrildiği dairenin sahibinin evde olmadığını öğrendim. Ağır hasar raporu verilen camimiz yıkılacak. Devletimiz, milletimiz varolsun. Cenab-ı Hak, birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin." diye konuştu.