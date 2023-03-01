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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da depremde yıkılan minare 3 katlı apartmanın üzerine tek parça devrildi

Depremin vurduğu Adıyaman'da inanılmaz bir görüntü ortaya çıktı. Kentte sarsıntı sırasında yıkılan bir minare tek parça halinde bir binanın üzerine devrildi

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AA

  • Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremde yıkılan minare 3 katlı apartman üstüne devrildi.
  • Son dakika: Yıkılan minare tek parça halinde binanın üzerine devrildi!

    AA'da yer alan habere göre Fatih Mahallesi'ndeki Hacı Gani Diler Camisi'nin minaresi, 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 şiddetindeki depremde yıkıldı.
  • Son dakika: Yıkılan minare tek parça halinde binanın üzerine devrildi!

    Minare, cami yanındaki Has Apartmanı'nın üzerine devrildi. Apartmanın çatısı ve 3'üncü katında hasar oluştu.

     
  • Son dakika: Yıkılan minare tek parça halinde binanın üzerine devrildi!

    Minarenin apartmanın çatı kısmından alt kata doğru tek parça halinde devrilmesi dikkati çekti.
  • Son dakika: Yıkılan minare tek parça halinde binanın üzerine devrildi!

    Caminin dernek başkanı Turan Koç, AA muhabirine, caminin minaresinin Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkıldığını söyledi.
  • Son dakika: Yıkılan minare tek parça halinde binanın üzerine devrildi!

    Hacı Gani Diler Camisi'nin 2021 yılında ibadete açıldığını anlatan Koç, "Bu deprem değil, tam bir afetti. Şükür, minarenin yıkılmasından can kaybı olmadı. Deprem sırasında minarenin devrildiği dairenin sahibinin evde olmadığını öğrendim. Ağır hasar raporu verilen camimiz yıkılacak. Devletimiz, milletimiz varolsun. Cenab-ı Hak, birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin." diye konuştu.
  • Son dakika: Yıkılan minare tek parça halinde binanın üzerine devrildi!
  • Son dakika: Yıkılan minare tek parça halinde binanın üzerine devrildi!
  • Son dakika: Yıkılan minare tek parça halinde binanın üzerine devrildi!
  • Son dakika: Yıkılan minare tek parça halinde binanın üzerine devrildi!
  • Son dakika: Yıkılan minare tek parça halinde binanın üzerine devrildi!
  • Son dakika: Yıkılan minare tek parça halinde binanın üzerine devrildi!
  • Son dakika: Yıkılan minare tek parça halinde binanın üzerine devrildi!
  • Son dakika: Yıkılan minare tek parça halinde binanın üzerine devrildi!
  • Son dakika: Yıkılan minare tek parça halinde binanın üzerine devrildi!

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