Yine taksici dayağı! Afrikalı yolcuya saldırdılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Esenyurt'ta Afrikalı yolcuya taksici dayağı kamerada
ABONE OL

Esenyurt'ta taksicilerden Afrikalı kişiye meydan dayağı

İstanbul'da görenleri dehşete düşüren bir olay yaşandı. Esenyurt'ta meydana gelen olayda, Afrika uyruklu bir kişi tartıştığı taksici ve arkadaşları tarafından yerde tekmelenerek darp edildi

Son dakika: Esenyurt'ta Afrikalı yolcuya taksici dayağı kamerada
Yine taksici dayağı! Afrikalı yolcuya saldırdılar
0:00 / 0:00
DHA

Korkunç olay, sabah erken saatlerde yaşandı. İddiaya göre, Afrika uyruklu bir kişi ile bindiği taksinin şoförünün arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, sözlü olarak başlayan tartışma, taksi şoförünün arkadaşlarını çağırması üzerine kavgaya dönüştü. Bir araya gelen taksi şoförleri, yolcuyu araçtan indirip darp etmeye başladı.

KORKUNÇ OLAY KAMERADA

Dakikalarca yerde tekmelenen yolcu, "Durun, yapmayın" diyerek taksicilerin elinden kurtulmaya çalıştı. Yaşanan kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülere, darp ve yolcunun kaçmaya çalıştığı anlar yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Hastanede oksijen tüpü patladı: 2 kişi yaralandı
GÜNDEM Hastanede oksijen tüpü patladı: 1'i hemşire, 2 ...
15 tatil ne zaman başlıyor 2022? MEB açıkladı: Yarı yıl tatili...
GÜNDEM 15 tatil ne zaman başlıyor 2021-2022?
Son dakika: Markette korku dolu anlar kamerada!
GÜNDEM Markette korku dolu anlar! Çığlık atarak yardım ...
AÖL sınav giriş: AÖL sınavları için son gün! AÖL online sınav
GÜNDEM AÖL sınavları için son gün! AÖL sınav giriş ekranı
Son dakika: Bir kripto vurgunu iddiası daha! Adliyeye koştular!
GÜNDEM Yine kripto vurgunu iddiası! Adliyeye koştular!
PKK'nın sığınağında yaşam malzemesi ele geçirildi
GÜNDEM PKK'nın sığınağında yaşam malzemesi ele geçirildi
Suç örgütlerine operasyon: Hesaplaşmak için cinayetler işlediler
GÜNDEM Ayrıntıları ortaya çıktı! Hesaplaşma cinayetleri...
KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonuçları sorgulama
GÜNDEM KYK burs sonuçları açıklandı mı?
10 Aralık Dünya İnsan Hakları mesajları ve sözleri 2021...
GÜNDEM 10 Aralık Dünya İnsan Hakları mesajları...
Mustafa Şentop İSİPAB 16. Konferansı'nda konuştu
GÜNDEM Şentop İSİPAB 16. Konferansı'nda konuştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.