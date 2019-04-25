Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Ankara'da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığı'nda toplandı.

YOİKK toplantısında, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik tedbirleri kapsayan reform süreciyle ilgili gelecek dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler ve buna ilişkin takvim basına kapalı toplantıyla ele alınıyor.