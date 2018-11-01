Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yolcu otobüsünün, önünde seyreden TIR'a çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Tokat'a giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BML 277 plakalı yolcu otobüsü, D-100 karayolunun Tosya ilçesine bağlı Suluca köyü yakınlarında önünde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 RUF 35 plakalı TIR'a çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü ve ismi öğrenilemeyen muavin hayatını kaybederken 31 kişi yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı
Otobüste bulunan yolcuların bir bölümünün Tokat'taki acemi birliğine teslim olmaya giden askerler olduğu öğrenildi.
Bu arada kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ