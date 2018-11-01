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Son dakika! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika... İstanbul'dan Tokat'a hareket eden otobüs Kastamonu'nun Tosya ilçesi sınırlarında TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki yolcu yaşamını yitirdi, 31 yolcu ise yaralandı. Yolcuların bir kısmının acemilik görevini yapmaya giden askerler olduğu öğrenildi

01.11.2018 - 09:29 | Güncelleme: AA

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yolcu otobüsünün, önünde seyreden TIR'a çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Tokat'a giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BML 277 plakalı yolcu otobüsü, D-100 karayolunun Tosya ilçesine bağlı Suluca köyü yakınlarında önünde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 RUF 35 plakalı TIR'a çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü ve ismi öğrenilemeyen muavin hayatını kaybederken 31 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı

Otobüste bulunan yolcuların bir bölümünün Tokat'taki acemi birliğine teslim olmaya giden askerler olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

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