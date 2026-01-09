Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Yolda mahsur kalan sürücüyü Off- Road ekibi kurtardı | Son dakika haberleri

        Yolda mahsur kalan sürücüyü Off -Road ekibi kurtardı

        Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Düzyurt Mahallesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücü Macera Off-Road ekibinin yardımıyla kurtarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 14:50 Güncelleme: 09.01.2026 - 14:55
        Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Düzyurt Mahallesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücü Macera Off-Road ekibinin yardımıyla kurtarıldı.

        ARACINI YOL KENARINA DÜŞÜRDÜ

        Tekman ilçesi Düzyurt mahallesi yolunda yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesini kaybeden sürücü aracını yol kenarına düşürdü. Bulunduğu konumda telefon çekmeyince yakınları Macera Off-Road kulübü üyelerine ulaşarak destek istedi.

        HALATLARLA ÇEKEREK KURTARDILAR

        Şahsı aramak için yola içen Recep Tepe yönetimindeki Off-Road ekibi yoldan düşen aracı halatlarla bağlayıp çekerek kurtarmayı başardı. Yolda mahsur kalan sürücü yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından kurtarma ekibine teşekkür etti.

