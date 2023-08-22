Yapılan ön otopside Tatlısu'nun kalp krizi geçirdiği belirlendi. Kaza yapan otobüsün içerisinde bulunan kamera kayıtlarında da şoförün aniden elini kalbine doğru götürdükten sonra direksiyon başında baygınlık geçirdiğinin görüldüğü bildirildi.

8 Şurada Paylaş!









Soruşturma dosyasına eklenen görüntülerin aile yakınlarına izletildiği bildirildi. 3 çocuk babası olan otobüs şoförü Adem Tatlısu'nun 2005 yılında Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden işçi kadrosundan emekli olduğu, o tarihten bu yana da kentteki çeşitli firmalarda otobüs şoförlüğü yaptığı öğrenildi.