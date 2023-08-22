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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Yozgat'ta 12 kişinin öldüğü otobüs kazasının nedeni belli oldu

        Yozgat'ta 12 kişinin öldüğü otobüs kazasının nedeni belli oldu

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 12 kişinin öldüğü, 18 kişinin de yaralandığı otobüs kazasının nedeni belli oldu. Otobüs şoförü Adem Tatlısu'nun direksiyon başında kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 14:09 Güncelleme: 22.08.2023 - 14:09
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde önceki gün yaşanan ve 12 kişinin ölümüne 18 kişinin de yaralanmasına yol açan kazanın otobüs sürücüsü Adem Tatlısu'nun (63) kalp krizi geçirmesinden kaynaklandığı belirlendi.

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        Adli tıpta otopsisi yapılan Tatlısı, bugün memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

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        Sivas'tan İstanbul'a giden Kamil Koç Turizm'e ait, Adem Tatlısu yönetimindeki yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 30 metreden şarampole yuvarlandı.

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        Kazada, şoför Adem Tatlısu ile birlikte Hakan Hasgül, eşi Züleyha Hasgül, çocuğu Eymen Kadir Hasgül, İlker Akdağ, Mustafa Altun, Hatice Yıldırım, Serdal İçeloğlu, Feyzullah Dikçal ile eşi Mahmure Dikçal, Raziye Erdoğan ve Caner Kuzgun hayatını kaybederken, 18 kişi ise yaralandı

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        Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri sonrası, çeşitli kentlerde toprağa verildi.

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        KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

        Kazanın otobüs şoförü Adem Tatlısu'nun hareket halindeyken kalp krizi geçirmesi sonucu yaşandığı ortaya çıktı.

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        Yapılan ön otopside Tatlısu'nun kalp krizi geçirdiği belirlendi. Kaza yapan otobüsün içerisinde bulunan kamera kayıtlarında da şoförün aniden elini kalbine doğru götürdükten sonra direksiyon başında baygınlık geçirdiğinin görüldüğü bildirildi.

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        Soruşturma dosyasına eklenen görüntülerin aile yakınlarına izletildiği bildirildi. 3 çocuk babası olan otobüs şoförü Adem Tatlısu'nun 2005 yılında Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden işçi kadrosundan emekli olduğu, o tarihten bu yana da kentteki çeşitli firmalarda otobüs şoförlüğü yaptığı öğrenildi.

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        Otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edilen Adem Tatlısu'nun cenazesi memleketi Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Çukurbelen köyüne getirdi.

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        Burada öğle namazının ardından kılınan ve yakınları ile köylülerin katıldığı cenaze namazı sonrası Tatlısu son yolculuğuna uğurlandı.

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        Öte yandan aynı kazada hayatını kaybeden yolculardan İlker Akdağ da (35), Sivas kent merkezinde Hacı Bektaş Cemevi'ndeki cenaze programının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        #otobüs kazası
        #yozgat haber
        #son dakika
        Haberi Hazırlayan: Ahmet Küçük
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