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Haberler Gündem Politika SON DAKİKA: Partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ile diğer partiler kaçıncı sırada yer alıyor?
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YSK'da kura çekimi! Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu... İşte sıralama

Yüksek Seçim Kurulu'nda, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için kura çekimi yapıldı. 14 Mayıs seçimlerinde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da çekilen kurada sonucunda; Cumhur İttifakı 8. sırada, Emek ve Özgürlük İttifakı 9. sırada, Millet İttifakı 18. sırada, ATA İttifakı ise 19. sırada yer aldı. İşte partilerin oy pusulasındaki yerleri...

SON DAKİKA: Partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ile diğer partiler kaçıncı sırada yer alıyor?
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Yüksek Seçim Kurulu'nca, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Kura çekimi saat 14.00'te başladı. Tören yaklaşık yarım saat sürdü. YSK Başkanı Ahmet Yener, kura çekimi öncesi, seçime katılacak partileri ve ittifakları açıkladı.

Buna göre partilerin ve ittifakların sıralamaları şöyle oldu:

1 - Yeni Türkiye Partisi

2 - Türkiye Değişim Partisi

3 - Millet Partisi

4- Hak ve Özgürlükler Partisi

5 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı

6 - Genç Parti

7 - Memleket Partisi

8 - Cumhur İttifakı

9 - Emek ve Özgürlük İttifakı

10 - Büyük Türkiye Partisi

11 - Adalet ve Birlik Partisi

12 - Anavatan Partisi

13 - Yenilik Partisi

14- Halkın Kurtuluş Partisi

15 - Milli Yol Partisi

16 - Vatan Partisi

17 - Güç Birliği Partisi

18 - Millet İttifakı

19 - Ata İttifakı

20 - Bağımsız Türkiye Partisi

İTTİFAK İÇİ SIRALAMA BELLİ OLDU

ATA İttifakı

1- Adalet Partisi

2. Zafer Partisi

Cumhur İttifakı

1 - Büyük Birlik Partisi

2- AK Parti

3 - Yeniden Refah Partisi

4 - MHP

Emek ve Özgürlük İttifakı

1 - Yeşil ve Sol Parti

2 - TİP

Millet İttifakı

1 - Gelecek Partisi

2 - Demokrat Parti

3 - DEVA Partisi

4 - CHP

5 - İYİ Parti

6 - Saadet Partisi

Sosyalist Güç Birliği İttifakı

1 - Türkiye Komünist Partisi

2 - Türkiye Komünist Hareketi

3 - Sol Parti

LİSTELER YARIN TESLİM EDİLECEK

Siyasi partilerin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacakları milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmeleri için belirlenen süre yarın saat 17.00'de dolacak.

YSK'nin seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre siyasi partilerin milletvekili aday listelerini yarın saat 17.00'ye kadar YSK Başkanlığına sunması gerekiyor.

Bu kapsamda şu ana kadar Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi ve Millet Partisi milletvekili adaylarına ilişkin listeyi YSK'ye sundu.

Teslim edilen listeler YSK tarafından incelenmeye başlanacak, eksiklik bulunması halinde bunların tamamlanması için ilgililere 14 Nisan'a kadar süre tanınacak. Ardından geçici aday listeleri 15 Nisan'da, kesin listeler ise 19 Nisan'da ilan edilecek.

Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar, radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.

TEK LİSTE HESAPLARI

Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nda listelerin son şekli veriliyor.

Cumhur İttifakı'nda DSP, AK Parti listelerinden seçime girerken, oy pusulası kura çekimine katılmamıştı.

Millet İttifakı'nda ise Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi; CHP listelerinden seçime girme kararı almıştı. Yarın YSK'ya teslim edilecek listelerde 4 partinin milletvekili adayları CHP listesinde yer alması durumunda, oy pusulasından düşecekler.

Emek ve Özgürlük İttifakı'nda da HDP seçime girmeme kararı almış, kararını YSK'ya bildirmişti. 14 Mayıs'taki seçimlere Yeşil ve Sol Parti adı altında seçime girecek olan HDP'de de listelere son şekli verilmiş, TİP 49 il ve 52 seçim bölgesinde seçime girme kararı almıştı.

İKİ AYRI OY PUSULASI VERİLECEK

14 Mayıs'taki seçimlerde, seçmenlere verilecek iki oy pusulasından biri cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunacak.

İkinci oy pusulasında ise seçmenler milletvekili adaylarına oy verecek. Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.

Haberi Hazırlayan : Ahmet Küçük

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