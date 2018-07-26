Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 40 yabancı uyruklu yakalandı.

Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine ilçeye bağlı Koyunevi köyü Güldiken mevkisindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi.

AA'nın aktardığına göre, operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 Afganistan uyruklu yakalandı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Öte yandan, Muş'ta da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 21 Afganistan uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde yabancı uyruklular olduğu belirlendi.

Yakalanan 21 Afganistan uyruklu işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sürücü hakkında ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

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