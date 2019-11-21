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HaberlerGündemSon dakika... Yürek ısıtan haber! Üzülmesine dayanamadılar! Onu da götürdüler! - Haberler

Üzülmesine dayanamadılar! Onu da götürdüler!

AA

Edirne'de polislerin beslediği sokak köpeği, karakolun taşınmasıyla üzülmeye başlayınca, polisler tarafından ekip aracıyla yeni karakola götürüldü. Yeni evine kısa sürede uyum sağlayan köpek, karakolun bahçesinde yaşamaya başladı.

hayvansever

Edirne'nin Dilaverbey Mahallesi'ndeki Selimiye Polis Merkezi, fiziki şartlarının yetersizliği nedeniyle bir hafta önce Umurbey Mahallesi'ndeki yeni yerine taşındı. Taşınma işleminin ardından eski karakola gelen ekipler, besledikleri sokak köpeğinin kapının önünde üzgün biçimde durduğunu fark etti.

EKİP ARABASIYLA YENİ KARAKOLA

AA'da yer alan habere göre hayvanın bu haline kayıtsız kalmayan polisler, ekip aracına aldıkları köpeği yeni karakol binasına götürdü.

Yeni evine kısa sürede uyum sağlayan köpek, karakolun bahçesinde yaşamaya başladı.

Veterinere götürülerek kontrolleri yaptırılan hayvan için kulübe siparişi de verildi

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