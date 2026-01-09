Habertürk
        Yürekleri ısıtan görüntüler: Polis kalkanı bebeği ve annesini fırtınadan böyle korudu

        İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkan anne ve bebeği, yağmur ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşayınca yardımlarına o sırada nöbet tutan Çevik Kuvvet Polisi koştu. Polisin anne ve bebeğinin etrafında kalkan olduğu anlar kameraya yansıdı

        Giriş: 09.01.2026 - 10:55 Güncelleme: 09.01.2026 - 10:55
        Pusetteki bebeğe fırtına kalkanı
        İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkan anne ve bebeği, yağmur ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşayınca yardımlarına o sırada nöbet tutan Çevik Kuvvet Polisi koştu. Polisin anne ve bebeğinin etrafında kalkan olduğu anlar kameraya yansıdı.

        ANNE VE BEBEK YÜRÜMEKTE ZORLANDI

        İstanbul’da dün etkili olan fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda çatı uçtu, ağaç devrildi, araç zarar gördü. Fırtına sırasında dışarıda olan bebeğiyle dışarıda olan anne şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte zorlandı.

        POLİS BARİYER OLUŞTURARAK BEBEĞİ KORUDU

        Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkan anne, bebek arabasını sürerken rüzgarın etkisiyle ilerlemekte güçlük çekti. Anne ve bebeğinin bu zor anlarını gören çevik kuvvet polisi yardıma koştu. Polis, kalkanlarıyla anne ve bebeğin etrafında bir bariyer oluşturarak onları yağmur ve rüzgardan korumaya çalıştı. O anlar sosyal medyada beğeni topladı.

        Tuzla'da tersaneler bölgesinde vinç devrildi

        Tuzla'da tersaneler bölgesinde vinç devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor

