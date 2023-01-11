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Bolu'daki zehirlenme faciasında flaş tespit! Ölen kişinin kanında arsenik çıktı

Bolu'nun Yuva köyünde yaşanan zehirlenme faciasında sıcak bir gelişme yaşandı. 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 148 kişinin de tedavi altına alındığı olayda, zehirlenmelerin sudan kaynaklı olduğu belirtildi. Buna göre suda ve yaşamını yitiren Eyüp Ertem'in kanında arsenik olduğu ortaya çıktı. Öte yandan köy muhtarı, İl Özel İdaresi genel sekreteri, su ve kanalizasyon işlerinden sorumlu birim yetkilisi ve elektrik teknikeri hakkında soruşturma izni verildi

Son dakika haberleri: Bolu Yuva köyündeki faciada ölen kişinin kanında arsenik çıktı!
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DHA

Bolu'nun Yuva köyünde 1 ölümle sonuçlanan toplamda 148 kişinin zehirlendiği olaya ilişkin köy muhtarı, İl Özel İdaresi genel sekreteri, su ve kanalizasyon işlerinden sorumlu birim yetkilisi ve elektrik teknikeri hakkında soruşturma izni verildi.

DHA'nın haberine göre Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, geçen yıl temmuz ayında Kurban Bayramı ile başlayan süreçte çoğu çocuklarda olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü.

KANINDA ARSENİK ÇIKTI

Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ile yetişkinlerin ilk belirlemelere göre, sudan zehirlendiği tespit edildi. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu tespit edildi. Bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı. Hastaların bir bölümüne diyaliz tedavisi uygulandı. 148 kişinin zehirlendiği olayda, Eyüp Ertem (49) geçen yıl 23 Temmuz'da hayatını kaybetti. Diğer hastalar ise taburcu oldu. Ertem'in ölümünün halk arasında bilinen adıyla 'koli basili' enfeksiyonuna bağlı olarak 'Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS)' (böbrek rahatsızlığı) ve gelişen sebeplerden dolayı yaşandığı belirtildi. Ayrıca suda ve Ertem'in kanında arsenik olduğu da ortaya çıktı.

ADLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardından köyün içme suyu şebekesi tamamen yenilendi. Olayla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan adli süreç de sürüyor. Soruşturma kapsamında köy muhtarı, İl Özel İdaresi genel sekreteri, su ve kanalizasyon işlerinden sorumlu birim yetkilisi ve elektrik teknikeri hakkında soruşturma izni verildi. Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde görevli, konuyla yetkili kişiler için de soruşturma izni istendi. Personel ile ilgili soruşturma izni verilip, verilmeyeceği Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin incelemesi sonrasında belli olacak.

UZMANLAR RAPOR HAZIRLAYACAK

Ayrıca soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde görevli adli tıp, halk sağlığı, enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji alanlarında uzman profesörlerden oluşan bilirkişi heyeti oluşturuldu. Heyetin, İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile ilgili soruşturma izninin verilip verilmeyeceğinin kesinleşmesinin ardından inceleme yapıp, 'kusur durumu'na ilişkin rapor tutacağı ve iddianamenin bu rapora göre hazırlanacağı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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