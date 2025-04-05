Zehir tacirlerine bir darbe daha! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "19-27 Mart 2025 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından 71 İlde, Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından 15 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 484 kg uyuşturucu madde ile 7 milyon 830 bin 760 adet uyuşturucu hap ele geçirildi" açıklamasında bulundu

Habertürk Giriş: 05.04.2025 - 09:42 Güncelleme: 05.04.2025 - 09:47 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL