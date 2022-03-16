Zelenskiy'den müzakere açıklaması! 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 21. gününde devam ederken bir yandan da Rusya ve Ukrayna heyetlerinin müzakere görüşmeleri sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy müzakerelere ilişkin yaptığı son açıklamada, "Gerçek güvenlik garantilerini içeren Ukrayna için adil bir barışı müzakere etmeliyiz" dedi.

Diğer yandan Rus ve Ukrayna heyetleri, dün ara verilen görüşmelere bugün devam ediyor. Zelenskiy, dünkü görüşmelerin ardından "Görüşmeler devam ediyor. Müzakerelerdeki pozisyonlar daha gerçekçi bir noktaya geldi. Ancak karar vermek için henüz erken" açıklamasında bulundu.

"GÖRÜŞMELER YAVAŞ İLERLİYOR"

Interfax'a konuşan Rus müzakereci Vladimir Medinsky, "Ukrayna ile görüşmeler yavaş ve zor ilerliyor. Rusya samimi bir şekilde en yakın zamanda barış istiyor" dedi.

Medinsky, "Rusya, barışçıl, özgür, nötr, bağımsız ve NATO üyesi olmayan bir Ukrayna istiyor." ifadelerini kullandı.