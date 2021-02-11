Ticaret Bakanlığı, perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında değişiklik yapmak amacıyla yasa taslağı hazırlayarak sektörün görüşüne açtı. Taslak, sektörden gelen görüşler doğrultusunda son şeklini alarak TBMM’ye sunulacak. Yasa taslağında bakkallar ile üretici ve tedarikçilerin mağduriyetini gidermeyi amaçlayan önemli düzenlemelere yer verilirken, para cezalarının da artırılması öngörülüyor. Hazırlanan yönetmelik taslağı ile de bakkallar ve zincir marketler arasına mesafe getirilmesi amaçlanıyor.

KÜÇÜK ZİNCİR MARKETLERDE SİGARA VE ELEKTRONİK EŞYA SATIŞ YASAĞI

Elektronik ticaret yoluyla yapılan satışlar ile satış alanı 1500 metrekareden büyük zincir mağazaların satışları hariç olmak üzere, gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir mağazalarda tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yapılamayacak. Mevcut mağazalara, durumlarını buna uygun hale getirmeleri için 12 ay süre tanınacak.

ZİNCİR MARKETLERE PAZAR GÜNÜ KISITLAMASI

Gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir mağazalar pazar günleri saat 11.00’den önce açılamayacak.

BELEDİYELER KOOPERATİFLERE ORTAK OLABİLECEK

Mikro ticari işletme sahipleri, esnaf ve sanatkârlar, esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri, meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile belediyeler tedarik ve dağıtım amaçlı kooperatiflere ortak olabilecek.

ÜRETİCİNİN PARASI OTUZ GÜN İÇİNDE ÖDENECEK

Sebze ve meyveler ile üretim tarihinden itibaren otuz gün içinde bozulabilen hızlı tüketim mallarına ilişkin ödemeler, malın tesliminden itibaren otuz günü aşamayacak. Bakanlık, üretim tarihinden itibaren otuz gün içinde bozulabilen hızlı tüketim mallarını belirlemeye yetkili olacak. Söz konusu ürünlere ilişkin siparişler, ürünün teslim tarihinden önceki otuz gün içinde perakende işletme tarafından üretici aleyhine veya tedarikçi tarafından üretici aleyhine değiştirilemeyecek.

PROMOSYON İNDİRİMİ ÜRETİCİDEN TALEP EDİLEMEYECEK

Promosyonlu satış kampanyasının parçası olarak satılan tarım ve gıda ürünlerindeki indirim maliyeti üretici veya tedarikçiden talep edilemeyecek.

CEZALAR ARTIRILACAK

Sebze ve meyveler ile otuz gün içinde bozulabilen hızlı tüketim mallarının bedelini 30 gün içinde ödemeyenlere, süresinde ödenmeyen tutarın yüzde 25’i oranında, siparişi iptal edenlere ise 50 bin lira para cezası uygulanacak. Toplam ceza tutarı 500 bin liraya kadar çıkabilecek.

Mağaza markalı ürünlerin üzerinde üretici bilgilerine yer vermeyenlere her bir ürün grubu için 10 bin lira para cezası verilecek.

Promosyonlu satışlarda tarım ve gıda ürünlerindeki indirim maliyetini üretici ve tedarikçiden talep edenlere uygulanan ceza 10 bin liradan 50 bin liraya çıkartılacak.

BAKKAL VE ZİNCİR MARKET ARASINA 200 METRE MESAFE

Öte yandan, sektörün görüşüne açılan yönetmelik taslağı iuyarınca da bakkallar ile zincir marketler arasında 200 metre mesafe olacak. Aynı sokakta aynı zincirin birden fazla şubesi olamayacak. Aynı bulvar üzerinde ise aralarında 2 kilometre mesafe olacak. Yeni açılacak AVM'ler arasında 5 kilometre mesafe konulacak. Nüfusu 2000'in altında olan yerleşim merkezlerinde zincir market açılamayacak.