DHA

İstanbul Sarıyer'de iddialara göre Burak Kurtulmuş idaresindeki araç, ters yönde seyrederken, Maslak Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametine giden Murat Uçal idaresindeki ticari taksiye, ardından da Hüseyin Acar idaresindeki araca çarptı. İki otomobil de hurdaya dönerken iki otomobilde bulunan 4 kişi otomobillerin içinde sıkıştı.

ARAÇLARIN İÇİNDE SIKIŞTILAR

DHA'da yer alan habere göre haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobillerin içinde sıkışanları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ambulansın içinde ilk müdahalesi yapılan 2 kadının feryatları kameralara yansıdı.