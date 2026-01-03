Zonguldak'taki çifte cinayette kahreden detay: Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin son anlarını kaydetti
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki damadı tarafından kızı ve eşi öldürülen Halil Alkaç, "Sözün bittiği yerdeyiz. Evim söndü, hayatım söndü" diyerek gözyaşı döktü
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki damadı tarafından kızı ve eşi öldürülen Halil Alkaç, "Sözün bittiği yerdeyiz. Evim söndü, hayatım söndü" diyerek gözyaşı döktü.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Şirinköy'de geçen Aralık ayında yaşanan cinayette 45 yaşındaki Tülay Ündeş, boşanma aşamasında eşi Yusuf Ü. tarafından sokak ortasında annesi Zaide Alkaç (64) ile birlikte öldürüldü.
EŞİNİN VE KIZININ SON ANLARINI KAYDETTİ
Baba Halil Alkaç'ın, damadının tehditleri nedeniyle evinin çevresine güvenlik kamerası taktırdığı ortaya çıktı. Anne ve kızın katledildiği o anlar, babanın evine taktırdığı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Damadı Yusuf Ü.'nün (51) silahlı saldırısında eşini ve kızını kaybeden acılı baba Halil Alkaç, cinayet anını kaydeden güvenlik kamerasının hikayesini gözyaşları içinde anlattı. Alkaç, damadının sürekli tehditler savurması nedeniyle evinin her köşesine kamera sistemi kurdurduğunu, ancak o kameraların eşinin ve kızının son anlarını kaydettiğini belirtti.
'KIZIM 31 SENEDİR ŞİDDETE MARUZ KALIYODU'
Eşi ve kızının mezarı başında dualar eden ve ayakta durmakta güçlük çeken Halil Alkaç, damadı Yusuf Ü.'nün kızı Tülay'a yıllardır şiddet uyguladığını belirtti. Kızının kendisine sığındığını anlatan Alkaç, süreci şu sözlerle aktardı:
"Zahide Alkaç'ın eşiyim. Tülay Alkaç'ın da babasıyım. 31 senedir evliler. Sürekli tehdit görüyor kızım, 31 senedir şiddete maruz kalıyor. Geldi, ‘Dayanamayacağım artık baba' dedi. Ben de ‘Kesin kararlıysan ben sana bakarım. Ama kararlı değilsen 3 tane çocuğu var. Karar senin' dedim. O da ‘Yok baba öleceğim yine gitmeyeceğim' dedi. Kocası geldi bizi tehdit etti. Sürekli bizi tehdit etti."
'EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM
Hukuki süreci takip ettiklerini ancak tehditlerin hiç bitmediğini vurgulayan acılı baba, "Biz karakola başladık başvurmaya. Karakola defalarca gittim. Çaycuma'da zaten mahkeme süreci devam ediyordu. Oradan da bir cevap yok. Uzaklaştırması vardı. 6. ayda bitmiş uzaklaştırması. Ondan sonra uzaklaştığında bir daha istedik, ret verdiler" ifadelerini kullandı.
Damadı Yusuf Ü.'nün kendi akrabalarına da zarar verdiğini anlatan Halil Alkaç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Burada amcasının evini kurşunladı, babasının evini yaktı. Halasının evini taşladı, kız kardeşini bıçakladı. İlla benim canım mı yanması gerekiyordu? Ben bunu görevlilere olay günü de söyledim. ‘Yani illa dedim benim canım mı yanması gerekiyordu?' Benim iki tane canım yandı. Evim söndü, hayatım söndü. Bundan sonra hayatım da yani ne bileyim ben bunlara ne kadar dayanabileceğim? Orada iki tane canım yatıyor. Birinden 49 yıllık evliyim, biri de 45 yaşında kızım. Yani söyleyecek çok şey var. Ama sözün bittiği yerdeyiz. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."
'KIZIM KORKUDAN İNTAHARA KALKIŞTI'
"Kızım intihara kalkıştı. 4 gün Bolu'da yoğun bakımda kaldı. 35 gün de Zonguldak'ta psikiyatri tedavisi gördü üniversitede. Belgelerde hepsi de mevcut. 60 sayfa tehdit mesajıyla gittim karakola en son gittiğimde. Kızımın intihar olayı akşamı gece Yusuf Ü. geldi. Biz uykudan uyandık ‘Tülay intihara kalkıştı' diyor. ‘Sen Tülay'ın intihara kalkıştığını nereden biliyorsun' diye sorduğumuzda, meğerse kızımı sıkıştırmış. Zorlamış ‘geleceğim babanı vuracağım, anneni vuracağım' diye. Çocuk da korkudan intihara kalkışmış. Torunumun kızım tarafından kışkırtılıp Yusuf Ü.'yü tehdit ettiği gibi iddialar var. Böyle bir olay yok. Oğlunu evden kovmuş. Ayağını da ayakkabılarını dahi vermemiş. 15 yaşında oğlu okula ben kendi imkanlarımla gönderiyorum. 3 tane oğlu var. Üçüne de ayrı ayrı sorabilirsiniz. Hepsini de ben büyüttüm. 31 senelik evliliklerde çocuklarda hiçbir zaman babalık yapmadı. Bu köylüye sorsunlar, bu millete sorsunlar. Yani Allah için konuşsun, herkes söylesin."
ANNE VE KIZI KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU
Edinilen bilgilere göre, olay, geçtiğimiz 24 Aralık günü Kilimli ilçesine bağlı Şirinköy'de yaşandı. İddiaya göre, olay günü Tülay Ündeş (45), birlikte yaşadığı annesi Zaide Alkaç (64) ile hasta ziyareti için akrabalarına gitti. Dönüş yolunda anne-kız, köprü üzerinde ilerledikleri sırada yaklaşık 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu eşi Yusuf Ü. araçla yanlarına yaklaştı. Araçtan av tüfeğini aldığı iddia edilen emekli maden işçisi Yusuf Ü., "Şimdi konuş" diyerek eşi ve kayınvalidesine 7-8 el ateş etti. Evlerinin yolunda silahı görünce kaçmaya çalışan anne ve kızı, kurşunların hedefi oldu. Olayın ardından kaçan zanlı jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.