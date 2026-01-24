Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Zonguldakta hafif ticari araçta 450 kilogram bozuk et ele geçirildi

        Zonguldakta hafif ticari araçta 450 kilogram bozuk et ele geçirildi

        Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin yol kontrolleri sırasında durdurduğu bir araçta 450 kilogram bozulmuş et bulundu. Yapılan denetimlerde etlerin halk sağlığı açısından risk taşıdığı belirlenmesi üzerine imha edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 12:03 Güncelleme: 24.01.2026 - 12:03
        Araçta 450 kilo bozuk et ele geçirildi
        Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin yol kontrolleri sırasında durdurduğu bir araçta 450 kilogram bozulmuş et bulundu. Yapılan denetimlerde etlerin halk sağlığı açısından risk taşıdığı belirlenmesi üzerine imha edildi.

        YOL ÜZERİNDE YAPILAN DENETİMLERDE BULUNDU

        Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol kontrolleri sırasında, il dışından gelen A.A. idaresindeki bir araç durduruldu. Ekiplerin araç üzerinde yaptığı denetimlerde sağlık açısından uygunsuz bulunan ve bozulduğu tespit edilen 450 kilogram et bulundu.

        ETLERİN SAĞLIK AÇISINDAN RİSK TAŞIDIĞI TESPİT EDİLDİ

        Jandarma ekiplerinin ardından bölgeye sevk edilen zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri; etlerin halk sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığını tespit etti.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Ele geçirilen 450 kilogram et, tutanak altına alınarak ekipler gözetiminde imha edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        #ZONGULDAK
        #Son dakika haberler
