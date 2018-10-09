ABD Başkanı Trump'tan kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin son dakika açıklama geldi. Trump yaptığı açıklamada, "Suudi Gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolduğuna dair haberlerden endişe duyuyorum" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz hafta evrak işleri için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Türk Arap Medya Derneği'nden yapılan açıklamada, "Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın bugün saat 13.00 sularında girmiş olduğu Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu binasından henüz çıkamamış olmasını endişe ile izliyoruz" denilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, "Bu olayın ülkemizde olması bizim için çok önemli. Bu olayı kendi haline bırakamayız. İspat etmesi gereken Suudi taraftır. Bu süreci takip etmek, kovalamak bizim hem siyasi hem insani görevimizdir. Başkonsolosluk yetkilileri 'buradan çıktı' demekle kendini kurtaramaz. Konsolosluktan çıktığı ispat edilmeli" ifadesini kullanmıştı.

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