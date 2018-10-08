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Son dakika.. Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da açıklama yaptı

Son dakika.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Macaristan'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin, "Bu olayın ülkemizde olması bizim için çok önemli. Bu olayı kendi haline bırakamayız. İspat etmesi gereken Suudi taraftır. Bu süreci takip etmek, kovalamak bizim hem siyasi hem insani görevimizdir. Başkonsolosluk yetkilileri 'buradan çıktı' demekle kendini kurtaramaz. Konsolosluktan çıktığı ispat edilmeli" dedi. Erdoğan AB üyelik sürecine ilişkin ise, "1963'ten bu yana oyalanan bir ülke var. Bu zulüm sadece Türkiye'ye yapıldı. Alacaksanız sinyalini verin, almayacaksanız da bunu da söyleyin. Siz yolunuza biz yolumuza devam edelim. Şu anda sabır noktasındayız." diye konuştu

08.10.2018 - 18:08 | Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban ile ortak açıklamalarda bulundu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Macaristan'ın güvenliğinin Türkiye'yle doğrudan bir ilişkisi var" dedi.

Orban, "(Göç anlaşması) Türkiye'nin Avrupa'yla yaptığı anlaşma kıtanın güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Türkiye'den savunma sanayi konusunda destek bekliyoruz. Türkler zaten biliyorlar. Türklerin ekonomisi dünyada büyük bir ekonomiyi temsil ediyor. " diye konuştu.

Orban, "Türk-Macar ekonomik işbirliğini güçlendirmek için 420 euroluk bir kredi açacağız. Sayın Cumhurbaşkanından Türk yatırımcılar teşvikte bulunsun diye rica ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

5 yıl aradan sonra bu defa Cumhurbaşkanı sıfatıyla Macaristan'da bulunuyorum. Bütün alanlarda neredeydik nereye geldik, bunları masaya yatırarak çalışmalarımızı sürdürdük. Macar dostlarımızın 1. Dünya savaşında Mehmetçik ile aynı saflarda çarpışmış olmalarını unutmak mümkün değildir. Galiçya'da şehit düşen askerlerimizi yarın şehitliğe yapacağım ziyaret ile yad edeceğiz. Gelibolu'da dikilecek anıt tarihi dostluğumuzun sembolü.

İkili ticaret hacminde geçen yıl 2.6 milyar dolarlık bir rakamı yakaladık. Amacımız bu rakamı 5 milyar dolara çıkarmaktır. İş adamları ile görüşme yapacağız. Her iki ülkede ne gibi adımlar atılabilir bunların önünü açmak ve onlara bir heyecan vermek düşüncesiyle bu toplantıyı organize ettik. Macaristan ile her alanda mükemmel ilişkilere sahibiz. Asya ile Macaristan arasındaki ilişkilerin güçlenmesini bundan sonrada destekleyeceğiz.

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ ile mücadelede verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Milet olarak bu dayanışmayı asla unutmayacağız.

SORU-CEVAP

Türkiye'deki mülteciler

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Suriyeli olarak yaklaşık 3.5 milyon, Iraklı olarak da 500 bin mülteci var. Mültecilere kapılarımızı açık tutmuş olsak tablo böyle olmaz. 3.5 Suriyeli bunlar daha çok ya kamplarda ya da ülkemizin içerinde başka yerlerde bulunuyorlar. Ama geri dönüşler de başladı. En son İdlib'de bir iltica durumuyla karşı karşıyaydık. AB üyesi ülkelerden de destek bekliyoruz.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması

Erdoğan:

Bu olayın ülkemizde olması bizim için çok önemli. Bu olayı kendi haline bırakamayız.  İspat etmesi gereken Suudi taraftır. Adalet Bakanlığına verdiğimiz talimat doğrultusunda İstanbul Başsavcılığımız teyakkuza geçti. Hedefimiz bir an önce neticeye ulaşmak. Yazılı ve görsel medyada da farklı haberler çıkıyor. Bunlarda bizi düşündüren konular. Buradan bir an önce neticeyi almak durumundayız. Yetkililer buradan çıktı diyerek kendisini kurtaramaz. Çıkmışsa bunu görüntülerle de olsa ispat edeceksiniz. Kalkıp da bunu Türk makamlarına soramazlar, bu nasıl oldu bunu sormalı. Giriş-çıkışlar inceleniyor. Konsolosluktan çıktığı ispat edilmeli.

AB üyelik süreci

Viktor Orban:

Macaristan Türkiye'nin yanında oldu ve olmaya devam edecek.AB dürüst davranmıyor. Birçok müzakere faslı açtık ama bunların hiçbiri kapatılmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Sene 63, sene 2018. 1963'ten bu yana oyalanan bir ülke var. Bu zulüm sadece Türkiye'ye yapıldı. Alacaksanız sinyalini verin, almayacaksanız da bunu da söyleyin. Evetse evet, hayırsa hayır. Samimi olmak lazım. Alacaksınız sinyallerini verin, almayacaksanız bunu da söyleyin. Siz yolunuza, biz yolumuza devam edelim. Şu anda sabır noktasındayız, sonu hayır olur diyorum.

 

 

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