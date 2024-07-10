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        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler: 10 Temmuz Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncel duyuruyor. Depremin büyüklüğünden, merkez üssüne; saatinden, derinliğine kadar birçok kritik bilgi, bu kurumların internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla anında açıklanıyor. İşte 10 Temmuz Çarşamba son depremler listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 07:43 Güncelleme: 10.07.2024 - 07:43
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli gün içerisinde gerçekleşen depremlerle ilgili verileri paylaşıyor. En son nerede deprem olduğu, merkez üssü, derinliği gibi bilgilere kolaylıkla erişiliyor. Peki Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Kandilli Rasathanesi’nin bugün yaşanan sarsıntıların merkez üslerini ve şiddetlerini paylaştığı son depremler listesi ise şöyle…

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor:

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 10 Temmuz 2024 Çarşamba günü meydana gelen sarsıntıları paylaştığı son dakika depremler listesi şu şekilde…

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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