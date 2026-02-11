Canlı
Habertürk
        Son depremler 12 Şubat 2026 Perşembe: AFAD ve Kandilli duyurdu! En son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde oldu?

        Son depremler 12 Şubat 2026: AFAD ve Kandilli duyurdu! En son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde oldu?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi güncellenerek duyuruluyor. Yurtta yaşanan en ufak sarsıntıda deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde sorusuna yanıt aranıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi üzerinden depremlerin büyüklüğü, konumu ve derinliği hakkında bilgi edinebiliyor. İşte, 12 Şubat 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 07:43 Güncelleme: 12.02.2026 - 00:17
        ABONE OL
        1

        Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen son depremleri anlık olarak listeliyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile 12 Şubat 2026 Perşembe günü yaşanan depremler listesi

        2

        SON DEPREMLER 11 ŞUBAT 2026

        EGE DENİZİ

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 07,27’de Ege Denizi’nde 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.31 kilometre olarak belirlendi.

        MALATYA’DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 07,24’te Malatya Pütürge ilçesinde 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.0 kilometre olarak belirlendi.

        2026-02-11 14:40:58 38.12167 38.71306 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)

        2026-02-11 14:38:22 39.05167 26.92778 3.67 ML 1.1 Dikili (İzmir)

        2026-02-11 14:25:40 39.17194 28.26917 6.71 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-02-11 14:11:35 39.24361 28.29 5.47 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-02-11 14:08:44 39.25167 28.99861 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya)

        2026-02-11 14:02:05 39.26 28.99389 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya)

        2026-02-11 13:59:44 35.52806 27.06194 5.24 ML 1.8 Ege Denizi - [133.99 km] Datça (Muğla)

        3

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

