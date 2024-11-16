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        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler: 16 Kasım az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandili duyurdu

        Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandili duyurdu

        AFAD ve Kandilli son depremler listesini güncel olarak duyuruyor. En ufak sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde sorusuna yanıt arıyor. Bu listelerde depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Elazığ ve Ankara'da deprem oldu. İşte, 16 Kasım 2024 son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 08:27 Güncelleme: 16.11.2024 - 08:27
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        Yurtta yaşanan son depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel olarak duyuruyor. Yaşanan en ufak sarsıntıda az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde sorusuna yanıt aranıyor. Dün Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Malatya’da 3.9 ve Rize’de 4.7 deprem meydana geldiğini duyurmuştu. İşte, 16 Kasım 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

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        ANKARA’DA DEPREM

        Saat 7.27’de Ankara’da 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        ELAZIĞ DEPREM

        Saat 7.20’de Elazığ Sivrice’de 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        MANİSA’DA DEPREM

        Saat 7.14’te Manisa Salihli’de 1.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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