Yurtta yaşanan son depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel olarak duyuruyor. Yaşanan en ufak sarsıntıda az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde sorusuna yanıt aranıyor. Dün Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Malatya’da 3.9 ve Rize’de 4.7 deprem meydana geldiğini duyurmuştu. İşte, 16 Kasım 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…