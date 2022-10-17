SON DEPREMLER | 17 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede?

17 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, günün ilk saatlerinden itibaren pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Bulunduğu yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu, nerede?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 17 Ekim 2022 Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

17 EKİM 2022 AFAD SON DEPREMLER

17 EKİM 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.10.17 07:27:58 37.6905 27.8395 15.3 -.- 2.5 -.- GOZKAYA-KOCARLI (AYDIN) İlksel

2022.10.17 07:20:50 36.8252 28.7900 6.7 -.- 1.3 -.- ORTACA (MUGLA) İlksel

2022.10.17 06:28:17 37.6877 27.8342 4.9 -.- 1.7 -.- GOZKAYA-KOCARLI (AYDIN) İlksel

2022.10.17 06:20:21 35.7158 25.8358 10.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2022.10.17 04:13:07 35.6418 29.8223 25.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2022.10.17 04:12:38 37.6212 26.8432 10.6 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.10.17 03:48:07 38.6895 43.2930 25.4 -.- 1.4 -.- YUMRUTEPE-(VAN) İlksel

2022.10.17 02:51:39 40.8227 42.8600 10.3 -.- 1.5 -.- KUCUKBOGATEPE-(KARS) İlksel

2022.10.17 02:50:45 37.1107 28.4177 2.5 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2022.10.17 02:49:41 39.8360 43.5928 16.8 -.- 1.8 -.- ABBASGOL-TUZLUCA (IGDIR) İlksel

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