Son depremler listesi: 17 Mayıs 2026 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Bugün yurt genelinde meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. Gün içinde farklı bölgelerde kaydedilen sarsıntılara ilişkin veriler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son bilgilere göre, bugün Akdeniz açıklarında hissedilen bir deprem meydana geldi. Yaşanan bu gelişmenin ardından “Son deprem nerede oldu, saat kaçta gerçekleşti ve büyüklüğü kaçtı?” soruları yeniden gündeme geldi. İşte 17 Mayıs 2026 tarihli son depremler listesi ve detaylı bilgiler haberimizde…
AKDENİZ'DE DEPREM!
Bugün Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 06.03'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin, yerin yaklaşık 12.82 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.
17 MAYIS 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
2026-05-17 05:17:59 39.1475 28.30111 11.18 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-17 05:55:16 39.15278 28.27333 14.29 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-17 06:03:27 34.12194 27.70528 12.82 ML 3.6 Akdeniz - [280.52 km] Kaş (Antalya)