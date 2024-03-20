Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam SON DAKİKA MARMARA’DA DEPREM! 20 Mart Çarşamba AFAD ve Kandilli son depremler listesi! Az önce Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son dakika Marmara'da deprem| 20 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesine göre Deprem mi oldu, nerede?

        AFAD ve Kandilli son depremler listesi güncel olarak duyuruluyor. Gelen son dakika bilgisine göre Marmara Denizi'nde deprem oldu. 3 ve üzeri büyüklükte meydana gelen her sarsıntı, şiddetli bir şekilde hissedilirken bölge halkında da paniğe sebep oluyor. Peki 20 Mart 2024 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 09:59 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son depremler… Gelen son dakika deprem haberine göre Marmara Denizi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Yaşanan ufak sarsıntıda olsa deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde sorusuna yanıt aranıyor. Sismik grafikten elde edilen bilgilere göre depremin merkez üssü, konumu, şiddeti ve derinliği tespit ediliyor. Son dakika deprem haberleri bugün de en çok araştırılanlar arasında. İşte, 20 Mart 2024 son depremler listesi…

        2

        MARMARA’DA SON DAKİKA DEPREMİ

        Marmara Denizi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 09.21'de kaydedilen, Yalova ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen sarsıntının derinliği AFAD tarafından 9.71 kilometre olarak ölçüldü.

        AFAD DUYURDU

        Büyüklük:3.5 (Ml)

        Yer:Marmara Denizi - [02.42 km] Merkez (Yalova)

        Tarih:2024-03-20

        Saat:09:21:01 TSİ

        Enlem:40.67556 N

        Boylam:29.24111 E

        Derinlik:9.71 km

        3

        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        4

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı
        Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Direksiyon eğitmeni kazada öldü! Feci kaza kamerada!
        Direksiyon eğitmeni kazada öldü! Feci kaza kamerada!
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        Y kuşağında kanser tehlikesi!
        Y kuşağında kanser tehlikesi!
        "Kur'an-ı baştan sona okudum"
        "Kur'an-ı baştan sona okudum"
        6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!
        6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        Hurma çekirdeğinin bilinmeyen faydaları!
        Hurma çekirdeğinin bilinmeyen faydaları!
        Gözler Fed'in faiz kararında
        Gözler Fed'in faiz kararında
        Karı koca can verdiler! Büyük acı!
        Karı koca can verdiler! Büyük acı!
        Şişli'de rezerv alan tartışması!
        Şişli'de rezerv alan tartışması!
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        Aldatıcı reklamlara ceza
        Aldatıcı reklamlara ceza
        Kimseyi ikna edemedi
        Kimseyi ikna edemedi
        Japonya, Kuzey Kore'ye maçtan önce yetkili gönderiyor
        Japonya, Kuzey Kore'ye maçtan önce yetkili gönderiyor
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Asker dönüşü işsize ödenek
        Asker dönüşü işsize ödenek