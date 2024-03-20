Son depremler… Gelen son dakika deprem haberine göre Marmara Denizi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Yaşanan ufak sarsıntıda olsa deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde sorusuna yanıt aranıyor. Sismik grafikten elde edilen bilgilere göre depremin merkez üssü, konumu, şiddeti ve derinliği tespit ediliyor. Son dakika deprem haberleri bugün de en çok araştırılanlar arasında. İşte, 20 Mart 2024 son depremler listesi…