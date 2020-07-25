Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? sorusu deprem kuşağında yer alan ülkemizde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye ve çevresinde gün içerisinde, bazılarını hissettiğimiz bazılarını ise hissedemediğimiz bir çok deprem meydana geliyor. 25 Temmuz son deprem listesi haberimizde.

SON DEPREMLER 25 TEMMUZ 2020 (AFAD - KANDİLLİ RASATHANESİ)

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kiğı ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.02'de meydana geldi. Yerin 13.85 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.