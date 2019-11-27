Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah saatlerinde Van Tusba'da 2.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD da depremin büyüklüğünü 2.0 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 27 Kasım son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 27 KASIM

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 27 KASIM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.11.27 07:33:24 40.6310 28.9248 9.9 -.- 1.4 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel 2019.11.27 07:24:54 37.1703 28.6082 8.9 -.- 1.6 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel 2019.11.27 06:27:34 38.9087 43.4295 7.4 -.- 2.0 -.- VAN GOLU İlksel 2019.11.27 05:47:08 38.3850 41.3305 7.6 -.- 2.3 -.- BINEKLI-SASON (BATMAN) İlksel 2019.11.27 05:04:19 39.2757 27.7303 7.7 -.- 1.3 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel 2019.11.27 04:53:42 37.8363 29.6407 6.4 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.11.27 04:47:50 36.4965 28.6867 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.27 03:29:01 38.1217 44.4100 16.9 -.- 2.6 -.- KIZILCA-BASKALE (VAN) İlksel 2019.11.27 03:00:36 37.6245 35.6517 7.3 -.- 2.6 -.- KIZLARSEKISI-KOZAN (ADANA) İlksel 2019.11.27 02:55:33 37.8042 27.1765 5.5 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.11.27 01:57:28 39.2780 27.6988 3.8 -.- 3.2 3.0 KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel 2019.11.27 01:20:13 37.7635 27.2352 5.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.11.27 00:34:37 40.2008 28.2215 7.6 -.- 2.7 -.- SULTANIYE-KARACABEY (BURSA) İlksel 2019.11.27 00:00:48 36.9628 36.0377 12.5 -.- 2.1 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY) İlksel 2019.11.26 23:44:44 37.7713 27.1577 5.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.11.26 23:42:59 37.7453 27.1035 5.1 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.11.26 23:39:02 37.7727 27.1025 6.5 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel