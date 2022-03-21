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Haberler Gündem Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi: 21 Mart Son dakika deprem mi oldu, nerde, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
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21 Mart AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede?

Türkiye'de meydana gelen son dakika depremleri merak ediliyor. Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu, nerede?" Sorularına yanıt arıyorlar. Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. İşte 21 Mart 2022 Türkiye'de meydana gelen son dakika deprem haritası

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi: 21 Mart Son dakika deprem mi oldu, nerde, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, meydana gelen tüm depremleri güncel olarak resmi internet siteleri üzerinden duyuruyor. Türkiye'de meydana gelen son dakika depremleri merak ediliyor. İşte 21 Mart 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER - 21 MART

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 21 MART

2022.03.21 10:39:45 36.4867 21.5875 25.2 -.- 4.0 4.3 YUNANISTAN İlksel
2022.03.21 09:07:13 37.2110 30.4843 9.4 -.- 1.7 -.- BADEMAGACI-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2022.03.21 08:50:46 41.0418 42.9792 4.9 -.- 1.6 -.- TUNCOLUK-(ARDAHAN) İlksel
2022.03.21 08:19:18 38.9028 43.4397 4.2 -.- 2.0 -.- VAN GOLU İlksel
2022.03.21 07:08:22 38.3650 36.4343 3.7 -.- 1.6 -.- KAMER-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2022.03.21 07:01:42 38.2633 38.8223 5.0 -.- 1.7 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.03.21 06:21:03 39.8472 39.0880 9.9 -.- 2.2 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2022.03.21 05:30:27 38.2592 38.6027 5.0 -.- 1.6 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel
2022.03.21 04:39:35 37.7445 26.9255 17.4 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.21 01:45:00 39.0198 27.8600 9.9 -.- 2.1 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.03.21 01:12:27 40.2077 27.3760 16.1 -.- 1.8 -.- SAZOBA-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.03.21 01:06:17 37.9280 26.6173 13.7 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

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