Anlık son depremler AFAD ve Kandilli listesi 17 Aralık: Akdeniz depremle salalndı!
Son depremler Kandilli ve AFAD 17 Aralık veri listesi iki rasathane tarafından anbean güncelleniyor. Son olarak geçtiğimiz akşam saat 20.3'te Muğla açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından gece saat 01.47'de Rodos açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler 17 Aralık listesi...
SON DEPREMLER TABLOSU 17 ARALIK... Son depremler tablosu hemen her gün olduğu gibi bugün de günün ilk ışıklarıyla birlikte deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak ediliyor. Hemen belirtelim ki AFAD ve Kandilli tarafından son depremler anbean kaydediliyor. İşte son depremler 17 Aralık AFAD ve Kandilli tablosu...
AFAD VE KANDİLLİ ANBEAN KAYDEDİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor. Meydana gelen depremler ise AFAD ve Kandilli'nin deprem ölçüm rasathanelerince anbean kaydediliyor.
İşte AFAD ve Kandilli son depremler 17 Aralık tablosu: