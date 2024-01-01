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SON DEPREMLER LİSTESİ 1 OCAK... Son depremler 1 Ocak Pazartesi günü listesi Hakkari Merkez ve Yüksekova'da meydana gelen depremler sonrasında yakından takip ediliyor. Özellikle "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak ediliyor. İşte son depremler 1 Ocak AFAD ve Kandilli tablosu...