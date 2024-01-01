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        Haberler Gündem Güncel SON DEPREMLER CANLI | Hakkari'de peş peşe depremler! AFAD ve Kandilli son depremler 1 Ocak listesi

        Hakkari'de peş peşe depremler! AFAD ve Kandilli 1 Ocak son depremler listesi

        Son depremler listesi 1 Ocak Pazartesi günü sabahın ilk saatleriyle birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Geçtiğimiz akşam ve gece Hakkari'de peş peşe depremler meydana geldi. Yaşanan depremler sonrası gözler son depremler listesine çevrildi. İşte AFAD ve Kandilli 1 Ocak son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 07:23 Güncelleme: 01.01.2024 - 07:23
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        SON DEPREMLER LİSTESİ 1 OCAK... Son depremler 1 Ocak Pazartesi günü listesi Hakkari Merkez ve Yüksekova'da meydana gelen depremler sonrasında yakından takip ediliyor. Özellikle "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak ediliyor. İşte son depremler 1 Ocak AFAD ve Kandilli tablosu...

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        HAKKARİ'DE PEŞ PEŞE DEPREMLER

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 19.37'de 4.4 büyüklüğünde ve 19.52'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        Gece saat 01.28'de ise Hakkari Çimenli'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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