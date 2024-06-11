EGE DENİZİ AÇIKLARI PEŞ PEŞE SALLANDI!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgiye göre; Ege Denizi açıklarında peş peşe depremler meydana geldi. Bu sarsıntıların en büyüğü saat 09:17'de Muğla'nın Datça ilçesine 268.32 km uzaklıkta 4.0 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin derinliği 7.9 olarak belirlendi.