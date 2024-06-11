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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER: Ege Denizi peş peşe sallanıyor! 12 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

        Ege Denizi'nde peş peşe depremler! 12 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Türkiye'de yaşanan tüm depremler canlı olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydediliyor. Sarsıntı hissedenler, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" soruların yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 12 Haziran 2024 son dakika AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 07:52 Güncelleme: 12.06.2024 - 00:33
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        Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Aktif fay hatları yer alan Türkiye'de depremlerin büyüklükleri, merkez üsleri ve derinlikleri gibi detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından belirlenerek paylaşılıyor. İşte, 12 Haziran 2024 yaşanan son depremler listesi...

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        EGE DENİZİ AÇIKLARI PEŞ PEŞE SALLANDI!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgiye göre; Ege Denizi açıklarında peş peşe depremler meydana geldi. Bu sarsıntıların en büyüğü saat 09:17'de Muğla'nın Datça ilçesine 268.32 km uzaklıkta 4.0 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin derinliği 7.9 olarak belirlendi.

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        İZMİR'DE DEPREM

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün 07:29'da İzmir'in Aliağa ilçesinde 2.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremini derinliği 7 km olarak ölçüldü.

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        KAHRAMANMARAŞ 3.3 İLE SALLANDI!

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün saat 05:53'te Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ise 10.68 km olarak belirlendi.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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