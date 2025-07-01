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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 1 Temmuz 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

        Malatya ve Manisa deprem ile sallandı! 1 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 1 Temmuz Salı günü için araştırılıyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, bugün en büyük depremler Malatya ve Manisa'da ölçüldü. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte, 1 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 07:12 Güncelleme: 01.07.2025 - 10:05
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        Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri Fay Haritası’nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. İşte 1 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

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        MANİSA’DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 03:31’de merkez üssü Manisa’nın Soma ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 2.8 olarak ölçülen deprem, yerin 10.09 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        MALATYA’DA DEPREM!

        AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 02:31’de Malatya Yeşilyurt merkezli bir deprem meydana geldi.

        2.9 büyüklüğündeki deprem, 11.68 kilometre derinlikte kaydedildi.

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        1 TEMMUZ 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        Bugün meydana gelen 2.5 ve üzeri büyüklükteki deprem şöyle;

        2025-07-01 07:31:57 35.28944 37.44361 6.78 ML 2.7 Salamiyah, Hamah (Suriye) - [126.59 km] Reyhanlı (Hatay)

        2025-07-01 03:31:40 39.29306 27.70889 10.09 ML 2.8 Soma (Manisa)

        2025-07-01 02:31:07 38.20222 38.42778 11.68 ML 2.9 Yeşilyurt (Malatya)

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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