Son depremler listesi 10 Nisan 2026: AFAD ve Kandilli verileri ile bugün en son ne zaman, nerede deprem oldu?
10 Nisan Cuma günü Türkiye'nin farklı noktalarında hissedilen çeşitli büyüklüklerde depremler meydana gelirken, gün boyunca yaşanan sarsıntılar yakından takip edildi. Deprem verileri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Peki, AFAD ve Kandilli verileri ile bugün en son ne zaman, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 10 Nisan 2026 tarihli son depremlere dair güncel bilgiler…
10 NİSAN 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
2026-04-10 00:30:35 40.05611 20.79528 6.2 ML 3.5 Ioannina, Ipeiros (Yunanistan)
2026-04-10 01:44:18 38.16056 26.69139 6.98 ML 2.1 Ege Denizi - Sığacık Körfezi - [07.50 km] Urla (İzmir)
2026-04-10 02:59:11 38.94028 43.57472 13.68 ML 2.2 Van Gölü - [04.07 km] Tuşba (Van)
2026-04-10 03:56:25 31.80133 49.00083 25.3 MW 4.5 Shushtar, Khuzestan (İran)