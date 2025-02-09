Son depremler listesi 10 Şubat 2025 Pazartesi günü için araştırılıyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi’ndeki sarsıntılar devam ediyor. İşte, 10 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile son depremler listesi…