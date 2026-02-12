Canlı
        SON DEPREMLER LİSTESİ 12 ŞUBAT 2026: Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD/Kandilli Rasathanesi son dakika depremler

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Türkiye ve yakın çevresindeki depremleri listelemeye devam ediyor. Bulundukları bölgede deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar son depremler listesine bakarak en son nerede deprem olduğunu öğrenebiliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri özellikle diri fay hatları üzerinde yer alan iller ve ilçelerde yaşayanlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 12 Şubat 2026 son depremler listesi…

        Giriş: 12.02.2026 - 21:42 Güncelleme: 12.02.2026 - 21:42
        ‘’Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?’’ soruları her gün yanıt aramaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılıyor. Gün içinde meydana gelen tüm sarsıntıların yer aldığı son depremler listesi ile depremin konumu, büyüklüğü, derinliği gibi verilere ulaşılabiliyor. İşte 12 Şubat 2026 Perşembe günü meydana gelen depremler.

        DEPREM Mİ OLDU?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, farklı illerde büyüklükleri 1.0 ile 2.8 arasında değişen birçok sarsıntı kaydedildi.

        AFAD ölçümlerine göre bugün büyük bir deprem olmadı.

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem görüntülenebiliyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
