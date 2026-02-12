‘’Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?’’ soruları her gün yanıt aramaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılıyor. Gün içinde meydana gelen tüm sarsıntıların yer aldığı son depremler listesi ile depremin konumu, büyüklüğü, derinliği gibi verilere ulaşılabiliyor. İşte 12 Şubat 2026 Perşembe günü meydana gelen depremler.