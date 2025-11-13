BALIKESİR’DE PEŞ PEŞE DEPREM

Balıkesir'de sabah saatlerinde art arda 4 deprem meydana geldi.

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Sındırgı ilçesinde saat 06.16'da 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının derinliği 12.31 kilometre olarak ölçüldü.

Ardından 06.20 ve 06.21'de 4.2 büyüklüğünde 2 deprem daha oldu.

DHA'daki habere göre sarsıntılar çevre illerden de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Saat 07.45'te bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4, derinliğini ise 7.01 kilometre olarak açıkladı.