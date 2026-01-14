Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 14 Ocak 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 14 Ocak 2026: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de gün içinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Büyük küçük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. 14 Ocak 2026 son depremler listesi ile bugün yaşanan depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü öğrenilebiliyor. İşte, 14 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 08:18 Güncelleme: 14.01.2026 - 08:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye’de meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 14 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        2

        DEPREM Mİ OLDU?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 14 Ocak Çarşamba günü ülkenin birçok bölgesinde farklı büyüklüklerde birçok sarsıntı kaydedildi.

        Büyük ölçekli bir deprem olmadı.

        3

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        4

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Faiz oranlarını düşüren birinin gelmesi gerek"
        "Faiz oranlarını düşüren birinin gelmesi gerek"
        Genç kadın evinde boğulmuştu! Annesi ile sevgilisi Esra'yı suçladı!
        Genç kadın evinde boğulmuştu! Annesi ile sevgilisi Esra'yı suçladı!
        Beyin sağlığını güçlendiren doğal besinler
        Beyin sağlığını güçlendiren doğal besinler
        Fenerbahçe'den Kante bombası!
        Fenerbahçe'den Kante bombası!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Karla karışık yağmur ve kar yağışı alarmı
        Karla karışık yağmur ve kar yağışı alarmı
        2025 en sıcak 3'üncü yıl oldu
        2025 en sıcak 3'üncü yıl oldu
        Kazanın faili kar topu!
        Kazanın faili kar topu!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        Cimbom'a kupa morali!
        Cimbom'a kupa morali!
        Grönland Başbakanı: Grönland ABD'ye ait olmayacak
        Grönland Başbakanı: Grönland ABD'ye ait olmayacak