        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 14 Şubat 2026 Cumartesi bugün: AFAD ve Kandilli ile En son ne zaman, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğündeydi?

        14 Şubat 2026 Cumartesi son depremler listesi: Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        14 Şubat 2026 Cumartesi günü Türkiye genelinde gün boyunca farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem kaydedildi. AFAD ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, gün içerisinde gerçekleşen sismik hareketlere ilişkin verileri anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürdü. İşte, 14 Şubat 2026 tarihinde Türkiye'de meydana gelen depremlere dair güncel bilgiler ve ayrıntılar…

        Giriş: 14.02.2026 - 08:24 Güncelleme: 14.02.2026 - 08:24
        14 Şubat 2026 Cumartesi günü Türkiye genelinde gün boyunca farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem kaydedildi. AFAD ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, meydana gelen sismik hareketlere ilişkin verileri anlık olarak kamuoyuyla paylaşarak bilgilendirmeyi sürdürdü. Gün içerisinde yaşanan depremlerin ardından yetkili kurumlardan herhangi bir olumsuz durum açıklaması yapılmazken, vatandaşlar resmi kaynaklar üzerinden güncel deprem kayıtlarını yakından takip etti. İşte, 14 Şubat 2026 tarihinde Türkiye’de meydana gelen depremlere ilişkin son gelişmeler ve detaylar…

        14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ 2 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜKTE MEYDANA GELEN DEPREMLER

        - Ankara Beypazarı saat 02.15'te 2

        - Ege Denizi saat 03.07'de 2.5

        - Ege Denizi saat 04.09'da 2.8

        - Antalya Döşemealtı saat 06.37 2.4 büyüklüğünde deprem oldu.

        TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

        Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

