        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler listesi: 15 Ağustos az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?

        Son depremler listesi: 15 Ağustos az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncel olarak duyuruyor. Türkiye'de meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Kandilli ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Balıkesir'de deprem oldu. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisssedenler, güncel bilgilere ulaşmak için ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 15 Ağustos 2025 son depremler listesi

        Giriş: 15.08.2025 - 08:02 Güncelleme: 15.08.2025 - 08:02
        Yurtta yaşanan son depremler listesi merak ediliyor. Ülkemizde meydana gelen son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD verilerine göre Balıkesir’de en son deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 15 Ağustos 2025 son depremler listesi AFAD ve Kandilli verileri...

        BALIKESİR’DE DEPREM OLDU

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, en son dün saat 22.51’de Balıkesir Sındırgı’da deprem meydana geldi.

        3.8 büyüklüğündeki deprem, yerin 8.69 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

