Muğla'da deprem oldu! 15 Haziran Cumartesi AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Malatya 3.3 büyüklüğündeki bir depremle sallandı. Ayrıca Cumartesi günü anlık verilerden elde edilen bilgilere göre; toplamda 21 deprem kayıtlara geçti. İşte, 15 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...
Türkiye'de bir gün boyunca farklı büyüklükte birçok deprem yaşanıyor. Bunların çoğunluğu vatandaşların hissedemeyeceği kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydediliyor. İşte, 15 Haziran Cumartesi son depremler listesi ile en son deprem olan yerler..
MALATYA SALLANDI
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 03.58'de, 2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre altında yaşandı.
MUĞLA'DA 3.3'LÜK DEPREM!
Başka bir deprem ise Muğla'da yaşandı. Datça tarafında kaydedilen 3.3 büyüklüğündeki sarsıntı saat 08.11'de oldu. Meydana gelen deprem, yerin 13 kilometre altında kaydedildi.