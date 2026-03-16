        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 16 Mart 2026: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli açıkladı

        Son depremler listesi 16 Mart 2026: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye'de meydana gelen depremleri anlık olarak kayıt altına alıp kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Bu kurumların yayımladığı veriler sayesinde son depremlerin yeri, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi bilgiler düzenli olarak güncelleniyor. Güncellenen son depremler listesi, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde ölçüldü? İşte 16 Mart 2026 son depremler listesi…

        Giriş: 16.03.2026 - 00:05
        “Deprem mi oldu?” sorusu, 16 Mart tarihinde bulunduğu bölgede sarsıntı hisseden vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Ülke genelindeki depremler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılıyor. Yaşadıkları şehirde ya da çevre illerde deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar, güncel deprem verilerini kontrol ederek en son sarsıntıların detaylarını öğrenebiliyor. Peki, 16 Mart Pazartesi günü deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte güncel son depremler listesi haberimizde…

        TOKAT VE BALIKESİR'DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, 15 Mart 2026 saat 00.03’te Tokat'ın Niksar ilçesinde deprem meydana geldi.

        2.7 büyüklüğündeki deprem, 11.08 kilometre derinlikte kaydedildi.

        AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre 15 Mart günü saat 12.48 civarında ise Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 10.36 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        SON DEPREMLER LİSTESİ

        2026-03-15 00:03:51 40.64139 36.79806 11.08 ML 2.7 Niksar (Tokat)

        2026-03-15 11:48:22 35.81083 35.73 23.06 ML 2.1 Akdeniz

        2026-03-15 12:48:04 39.17333 28.20194 10.36 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir)

        EN SON NEREDE DEPREM OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Türkiye'de meydana gelen depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak takip edilerek kamuoyuna duyuruluyor. Güncellenen son depremler listesinde, farklı büyüklüklerde gerçekleşen tüm sarsıntılar yer alıyor. Bu liste sayesinde vatandaşlar meydana gelen depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleştiği saat gibi önemli bilgilere kolayca ulaşabiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
