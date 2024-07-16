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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 16 Temmuz 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Akdeniz'de peş peşe deprem! 16 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Akdeniz'de peş peşe deprem oldu. Ayrıca Salı günü anlık verilerden elde edilen bilgilere göre; toplamda 21 deprem kayıtlara geçti. İşte, 16 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 08:07 Güncelleme: 16.07.2024 - 08:07
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        Türkiye bir deprem ülkesi bu yüzden bir gün içerisinde farklı birçok ilde deprem meydana geliyor. Bunlardan ancak bazıları vatandaşlar tarafından hissedilebiliyor. Ancak AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan tüm depremleri eksiksiz bir şekilde kayıt ediyor. İşte, 16 Temmuz 2024 son depremler listesi...

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        AKDENİZ'DE PEŞ PEŞE DEPREM

        Akdeniz'de arka arkaya iki deprem meydana geldi. İlki saat 01.06'da ve 2.6 büyüklüğünde oldu. İkincisi ise saat 01.35'te idi ve 2.7 olarak kaydedildi.

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        GAZİANTEP DE SALLANDI

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 04.54'te 2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 13 kilometre altında kaydedildi.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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