Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 19 MART: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 19 Mart 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Ülkemizde gün içinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, bugün Tokat, Muğla, Maraş ve Van'da 3 ve üzeri büyüklükte deprem meydana geldi. İşte bugünkü sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilerin yer aldığı 19 Mart 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Giriş: 19.03.2026 - 00:01 Güncelleme:
        Kandilli Rasathanesi ve AFAD, ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara ulaşabiliyor. Son verilere göre, bugün en büyük depremler Tokat, Muğla, Kahramanmaraş ve Van'da meydana geldi. İşte, 19 Mart 2026 son depremler listesi...

        VAN'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 08.34’te Van'ın Tuşba ilçesinde bir deprem meydana geldi.

        3.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 3.2 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04.51’de Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde bir deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.0 olarak ölçülen deprem, yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        MUĞLA AÇIKLARINDA DEPREM

        AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04.16’da Akdeniz’de 3.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Muğla’nın Datça ilçesine 227.90 kilometre mesafede meydana gelen deprem, 6.6 kilometre derinlikte ölçüldü.

        TOKAT DEPREM İLE SALLANDI

        AFAD verilerine göre, saat 03.10’da merkez üssü Tokat’ın Erbaa ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Deprem, 5.5 kilometre derinlikte meydana geldi.

        18 MART 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler şöyle;

        2026-03-18 08:34:15 38.82694 43.55028 8.37 ML 3.2 Tuşba (Van)

        2026-03-18 04:51:15 38.08028 37.21056 6.99 ML 3.0 Ekinözü (Kahramanmaraş)

        2026-03-18 04:16:28 34.7525 26.62639 6.6 ML 3.4 Akdeniz - [227.90 km] Datça (Muğla)

        2026-03-18 03:10:39 40.64333 36.77139 5.5 ML 3.0 Erbaa (Tokat)

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZKANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
